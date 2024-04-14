14 апреля 2024, 16:26
Дом вспыхнул сегодня в Карелии
Огонь частично уничтожил квартиру в доме в поселке Хаапалампи
Сегодня днем в поселке Хаапалампи вспыхнул пожар. Спасатели еще работают на месте ЧП.
Сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступило спасателям в 14:56. Пожар возник в доме №14 на улице Центральная.
Прибывшим огнеборцам удалось оперативно локализовать. Причину возгорания предстоит установить.
В результате возгорания никто не пострадал. Но квартира частично выгорела. // фото VK-сообщество «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»