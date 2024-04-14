Дом вспыхнул сегодня в Карелии

Сегодня днем в поселке Хаапалампи вспыхнул пожар. Спасатели еще работают на месте ЧП.

Сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступило спасателям в 14:56. Пожар возник в доме №14 на улице Центральная.

Прибывшим огнеборцам удалось оперативно локализовать. Причину возгорания предстоит установить.

В результате возгорания никто не пострадал. Но квартира частично выгорела. // фото VK-сообщество «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»