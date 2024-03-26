26 марта 2024, 20:28
Дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» опечатали, семью увезли
Около дома одного из террористов в Таджикистане дежурят силовики, родных увезли в Душанбе
Силовики в Таджикистане опечатали дом, где живет семья одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Членов семьи Шамсиддина увезли люди в форменной одежде, передает РИА Новости.
Дом расположен на территории кишлака Лойоби, это в 50 километрах от Душанбе, столицы Таджикистана.
- Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме,
- рассказала соседка.
Около дома в данный дежурит сотрудник милиции. Куда именно доставили родных, неизвестно.
Источник агентства в таджикском МВД рассказал, что Шамсиддин уехал на заработки в Москву полгода назад. Дома он был пекарем в маленькой пекарне в Гиссаре. Из России он постоянно присылал семье деньги. // фото: скриншот видео Басманного суда Москвы