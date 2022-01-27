Должник в Карелии расплатился за коммуналку под угрозой потери машины

Мужчина в Пряжинском районе задолжал по коммунальным платежам 80 тысяч рублей. Судебные приставы долго не могли взыскать с него эти деньги, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Должник нигде не работал, сам расплачиваться по долгам не собирался. Но у него в собственности был автомобиль.

Приставы выезжали к мужчине домой, чтобы арестовать транспортное средство. Но его никогда не было на месте.

Тогда от должника потребовали явиться и предоставить машину, но он этого не сделал. Его оштрафовали и все же арестовали автомобиль. Чтобы не лишиться машины, мужчина погасил задолженность. // Фото: Evgeny/Pixabay.com