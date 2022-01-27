Улучшать водоснабжение в Медвежьегорском районе будут по суду

Две водоснабжающие организации в Медвежьегорском районе через суд обязали разработать и утвердить инвестпрограммы по развитию систем водоснабжения. С соответствующим иском обратилась прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Это случилось после проверки: в ее ходе выяснилось, что подготовленные инвестпрограммы организациям вернуло Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Документы не соответствовали установленным требованиям, поэтому их предложили доработать. Однако организации устранять замечания не стали, нарушив этим право жителей на надлежащее водоснабжение.

Суд посчитал требования прокурора обоснованными и удовлетворил исковые заявления. // Фото: jingoba/Pixabay.com