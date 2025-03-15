До плюсовых температур потеплеет сегодня в Карелии

Сегодня, 15 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха -1,+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха +3, -2°С, на севере до -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-9, облачно, снег.

В Сегеже -1-6, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале 0+4, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.