15 марта 2025, 08:30
До плюсовых температур потеплеет сегодня в Карелии
Метели ожидаются на некоторых территориях республики в субботу
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 15 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха -1,+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха +3, -2°С, на севере до -6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-9, облачно, снег.
В Сегеже -1-6, пасмурно, сильный снег.
В Сортавале 0+4, малооблачно.
Геомагнитная обстановка в норме.