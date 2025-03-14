Умеренные снегопады пройдут в субботу в Карелии

Завтра, 15 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -1,+1°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, по северным районам местами до -18°С, днем +3, -2°С, на севере до -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -14, днем -1-9, облачно, снег.

В Сегеже ночью -12, днем -1-6, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале ночью -10, днем 0+4, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.