До минус 17 градусов обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске ожидается снег, температура воздуха -12, -14.

По сообщению регионального МЧС, в Карелии сегодня облачно, снег, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -12, -17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -17;

В Кондопоге днем -14;

В Медвежьегорске, Суоярви, Сегеже днем -16;

В Олонце, Сртавале днем -11;

В Пудоже днем -13. // фото МЧС по РК/ «Петрозаводск говорит»