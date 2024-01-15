15 января 2024, 06:30
До минус 17 градусов обещают сегодня в Карелии
Какая погода нас ждет в начале недели
В Петрозаводске ожидается снег, температура воздуха -12, -14.
По сообщению регионального МЧС, в Карелии сегодня облачно, снег, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -12, -17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -17;
В Кондопоге днем -14;
В Медвежьегорске, Суоярви, Сегеже днем -16;
В Олонце, Сртавале днем -11;
В Пудоже днем -13. // фото МЧС по РК/ «Петрозаводск говорит»