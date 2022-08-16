До 32 градусов тепла ожидается в среду в Карелии

В среду в Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +26, +28, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии 17 августа переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами, преимущественно по западным районам, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18, местами +8, +13, днем +24, +29, местами воздух прогреется до +32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +17, днем +29;

В Кондопоге ночью +17, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +29;

В Олонце ночью +16, днем +30;

В Пудоже ночью +14, днем +30;

В Сегеже ночью +16, днем +29;

В Сортавале ночью +15, днем +25;

В Суоярви ночью +16, днем +29.

Ранее в МЧС предупредили, что аномальные температуры продержатся до выходных. (фото unsplash.com, Tommaso Fornoni)