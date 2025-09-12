12 сентября 2025, 06:30
До 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии
Приятная погода установилась в регионе - конец рабочей недели выдастся теплым
фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +22.
В Карелии малооблачно, без осадков, местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19, +24.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Сегеже днем +21;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце, Пудоже днем +23;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +22.