До 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +22.

В Карелии малооблачно, без осадков, местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Сегеже днем +21;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце, Пудоже днем +23;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +22.