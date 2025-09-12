12 сентября 2025, 06:30
Погода

До 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

Приятная погода установилась в регионе - конец рабочей недели выдастся теплым
Покой на карельском озере.
фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +22.

В Карелии малооблачно, без осадков, местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Сегеже днем +21;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце, Пудоже днем +23;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +22.

