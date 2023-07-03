03 июля 2023, 06:30
До 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии
Гроза и дождь: синоптики рассказали о погоде на 3 июля
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +19, местами до +24.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +16;
В Кондопоге, Пудоже днем +20;
В Медвежьегорске, Сортавале, Олонце днем +19;
В Сегеже, Суоярви днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»