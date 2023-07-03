До 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +19, местами до +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +16;

В Кондопоге, Пудоже днем +20;

В Медвежьегорске, Сортавале, Олонце днем +19;

В Сегеже, Суоярви днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»