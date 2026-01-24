До 23 градусов мороза упадет температура воздуха в Карелии

Завтра, 25 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -14°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Местами сильное гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами -18, -23°С, днем -8, -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -10-14, пасмурно.

В Сегеже -10-13, пасмурно.

В Сортавале -9-13, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.