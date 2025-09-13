13 сентября 2025, 08:30
До 22 градусов тепла обещают сегодня в Карелии
Теплая погода установится в выходной, но местами пойдет дождь
фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +18, +20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +17, +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +18;
В Кондопоге, Олонце днем +20;
В Медвежьегорске, Сегеже днем +19;
В Пудоже днем +21;
В Суоярви днем +17.