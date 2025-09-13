До 22 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +18, +20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +18;

В Кондопоге, Олонце днем +20;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +19;

В Пудоже днем +21;

В Суоярви днем +17.