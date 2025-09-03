03 сентября 2025, 06:30
До 21 градуса тепла прогнозируется сегодня в Карелии
Осадков в республике 3 сентября не ожидается, а туманы возможны
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 3 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +17,+19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +16,+21°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, ясно.
В Сегеже до +19, ясно, утром туман.
В Сортавале до +18, ясно.
Геомагнитная обстановка вернется в пределы нормы.