29 марта 2025, 15:56
Погода

До 12 градусов тепла и южный ветер ожидаются в Карелии в воскресенье

Прогноз погоды на завтра, 30 марта
Погода в марте
Фото: Петрозаводск говорит. 

В воскресенье, 30 марта в Карелии ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица.

Ветер  юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°С,  днем  +7, +12°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.  Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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