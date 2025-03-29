До 12 градусов тепла и южный ветер ожидаются в Карелии в воскресенье

В воскресенье, 30 марта в Карелии ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +7, +12°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Петрозаводск говорит.