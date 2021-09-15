Днем на Кукковке временно отключат светофор

В среду, 15 сентября, светофор на пересечении улицы Василия Маргелова в створе Сортавальской улицы и Карельского проспекта не будет работать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Объект отключат на один час, а именно с 14:00 до 15:00. Это связано с плановыми работами по ремонту светофора.

В администрации Петрозаводска попросили пешеходов и водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. // Фото: planet_fox/Pixabay