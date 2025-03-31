Дмитрий Медведев погиб в ходе проведения спецоперации

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет в деревне Пуйккола. Она запланирована на 13 часов у здания местной школы.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО.