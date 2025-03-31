31 марта 2025, 12:14
Общество

Дмитрий Медведев погиб в ходе проведения спецоперации

В Сортавальском округе простятся с погибшим земляком
Фото: unsplash.com / Chirag K, администрация Сортавальского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет в деревне Пуйккола. Она запланирована на 13 часов у здания местной школы.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО.

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Метки: 
сортавальский округ
Пуйккола
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СВО
новости Карелии