Дизель дорожает, бензин дешевеет

Эксперты объясняют выросший в октябре разрыв между стоимостью бензина и дизельного топлива. Первый дешевеет из-за кризиса на авторынке, второе дорожает в ожидании европейского эмбарго, сообщает РИА Новости.

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в октябре снизилась на 9%, достигнув минимальных значений с 2016 года. А цена на ДТ трижды за прошедший месяц обновила рекордные значения. В итоге оптовые цены на дизель выше, чем на бензин, уже почти в 2 раза. Примерно аналогичную динамику показывают и розничные цены.

Во многом показатель связан с кризисом на автомобильном рынке – отмечается спад продаж авто. За девять месяцев года реализация снизились на 60% по сравнению с прошлым периодом. Такое объяснение дал изданию эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом наблюдается сокращение продаж подержанных машин на 20%.

Что касается дизеля, то европейские страны нарастили его закупки в ожидании эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, запланиованное на февраль 2023 года. Пока сохраняется внешний спрос, текущий уровень цен на зимнее дизтопливо не имеет оснований для понижения, считает руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Эксперты сошлись во мнении, что снижение оптовых цен на ДТ будет связано со вступлением в силу эмбарго ЕС, и наступить оно может на один-два месяца ранее указанного срока. Фото: pxhere.