Директор турфирмы стала жертвой мошенников в Петрозаводске

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала директор туристической фирмы из Петрозаводска. Женщина лишилась денег при совершении покупки в Интернете, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка покупала в Сети билеты на поезд для клиента. Сайт РЖД не работал, и она решила приобрести проездные документы через другой ресурс. Женщина выбрала билеты и ввела данные банковской карты для покупки. Однако, платеж не прошел. Тогда она повторила операцию, но снова ничего не получилось. Работница турфирмы проверила счет, и оказалось, что деньги были списаны, причем дважды. Сайт оказался мошенническим.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка призывают жителей республики с осторожностью совершать сделки через Интернет и постоянно контролировать состояние своего счета.