16 марта 2020, 17:15
Маркет

Дилерский центр HAVAL К-Моторс приглашает на тест-драйв автомобилей

Под маркой HAVAL сегодня выпускается широкая линейка китайских автомобилей – от субкомпактных кроссоверов до рамных внедорожников

Официальный дилер Haval в Петрозаводске открыл свои двери в конце 2019 года.  Качественные, надежные и безопасные кроссоверы и внедорожники HAVAL  с богатым оснащением и стильным дизайном — такова официальная специализация китайского SUV - бренда.

Выпустив в 2017 году свыше 850 тысяч машин, HAVAL вошел в число крупнейших в мире производителей автомобилей. Под маркой HAVAL сегодня выпускается широкая гамма многоцелевых автомобилей – от субкомпактных кроссоверов до рамных внедорожников. В модельном ряду можно найти SUV на любой вкус и под любые требования покупателей. Технология производства автомобилей подразумевает широкое использование компонентов ведущих мировых поставщиков, что позволяет обеспечивать высокое качество продукта!

Петрозаводчан и гостей республики приглашают  в салон единственного официального дилера HAVAL в Карелии – К - Моторс  познакомиться с автомобилями профессионального китайского SUV-бренда и пройти тест-драйв всей модельной линейки HAVAL в К - Моторс. 

Записаться на тест-драйв можно по телефону (88142) 59-33-95 или на сайте.

Дилерский центр  HAVAL К - Моторс  

Петрозаводск, пр. Лесной, 55.

Сайт: https://km.haval.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/haval_kmotors

На правах рекламы.

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Метки: 
Haval
«К-Моторс»
Петрозаводск
Карелия
автомобили
продажа
тест драйв
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