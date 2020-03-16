Дилерский центр HAVAL К-Моторс приглашает на тест-драйв автомобилей

Официальный дилер Haval в Петрозаводске открыл свои двери в конце 2019 года. Качественные, надежные и безопасные кроссоверы и внедорожники HAVAL с богатым оснащением и стильным дизайном — такова официальная специализация китайского SUV - бренда.

Выпустив в 2017 году свыше 850 тысяч машин, HAVAL вошел в число крупнейших в мире производителей автомобилей. Под маркой HAVAL сегодня выпускается широкая гамма многоцелевых автомобилей – от субкомпактных кроссоверов до рамных внедорожников. В модельном ряду можно найти SUV на любой вкус и под любые требования покупателей. Технология производства автомобилей подразумевает широкое использование компонентов ведущих мировых поставщиков, что позволяет обеспечивать высокое качество продукта!

Петрозаводчан и гостей республики приглашают в салон единственного официального дилера HAVAL в Карелии – К - Моторс познакомиться с автомобилями профессионального китайского SUV-бренда и пройти тест-драйв всей модельной линейки HAVAL в К - Моторс.

Записаться на тест-драйв можно по телефону (88142) 59-33-95 или на сайте.

Дилерский центр HAVAL К - Моторс

Петрозаводск, пр. Лесной, 55.

Сайт: https://km.haval.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/haval_kmotors

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