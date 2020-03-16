16 марта 2020, 16:46
Маркет

МФЦН Петрозаводска предлагает квартиры со скидкой в 100 тысяч рублей

В жилом комплексе «Полтавский» осталось шесть жилых помещений, у вас осталась всего неделя на принятие важного решения

Что ждет рынок недвижимости сказать точно, не может никто. Прогнозы даются диаметрально противоположные. Так что же делать? Покупать! Это единственно верное решение, по мнению экспертов МФЦН.

Сейчас к покупке предлагается масса вариантов. Одно из самых выгодных предложений в базе МФЦН – квартиры в жилом комплексе «Полтавский».

Осталось всего шесть квартир по специальной цене. Скидка в 100 000 рублей действует только до конца этой недели. Используйте последний шанс приобрести жилье пока не разразился мировой кризис и цены на недвижимость не взлетели до недосягаемых высот.

Если у вас есть сбережения, используйте их с умом. Инвестиции в недвижимость правильное решение. Что произойдет с курсом валют предсказать сложно. Драгоценные металлы – инструмент для искушенных инвесторов. Недвижимость – проверенный временем способ защиты накопленных средств.

Сколько времени цены на недвижимость будут держаться на имеющихся отметках, предсказать невозможно. Но будет обидно, если вы упустите возможность, а цены рванут вверх.

Успешных вам инвестиций и стабильности.

Обратиться в Многофункциональный центр недвижимости можно по адресу: ул. Красная, 49, 2 этаж по эскалатору или по телефону 777-888. 

Мы  "ВКонтакте" - https://vk.com/mfcn10_ru

На правах рекламы.

Обсудить
просмотр
164425
Метки: 
МФЦН
многофункциональный центр недвижимости
Петрозаводск
новости петрозаводска
квартиры
продажа
недвижимость
жилье