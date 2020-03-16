МФЦН Петрозаводска предлагает квартиры со скидкой в 100 тысяч рублей

Что ждет рынок недвижимости сказать точно, не может никто. Прогнозы даются диаметрально противоположные. Так что же делать? Покупать! Это единственно верное решение, по мнению экспертов МФЦН.

Сейчас к покупке предлагается масса вариантов. Одно из самых выгодных предложений в базе МФЦН – квартиры в жилом комплексе «Полтавский».

Осталось всего шесть квартир по специальной цене. Скидка в 100 000 рублей действует только до конца этой недели. Используйте последний шанс приобрести жилье пока не разразился мировой кризис и цены на недвижимость не взлетели до недосягаемых высот.

Если у вас есть сбережения, используйте их с умом. Инвестиции в недвижимость правильное решение. Что произойдет с курсом валют предсказать сложно. Драгоценные металлы – инструмент для искушенных инвесторов. Недвижимость – проверенный временем способ защиты накопленных средств.

Сколько времени цены на недвижимость будут держаться на имеющихся отметках, предсказать невозможно. Но будет обидно, если вы упустите возможность, а цены рванут вверх.

Успешных вам инвестиций и стабильности.

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