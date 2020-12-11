Диетолог перечислил лучшие продукты для похудения

Употребление в пищу определенных продуктов может помочь человеку похудеть. Свои рекомендации перечислила врач-диетолог из Австралии Линн Уорд, ее слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, именно сбалансированное питание помогает людям похудеть. Она порекомендовала строить свой график следующим образом: обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов, а также ложку полезных жиров.

Говоря о продуктах, которые помогают сохранить стройность, Уорд назвала овсяные хлопья, куриные грудки, яйца, семена чиа, а также нерафинированное оливковое масло. Из напитков, по мнению медика, наиболее эффективен в борьбе с лишним весом травяной чай. Фото fitness-coach.es