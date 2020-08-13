Диетолог назвала идеальный овощ для снижения веса

Кабачок является идеальным овощем для снижения веса. В нем много витаминов и мало калорий. Об этом рассказала диетолог Ольга Шестакова, слова которой приводит «Росбалт».

Как сообщила специалист, кабачки имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. Этот овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность. В кабачках содержится большое количество витаминов и полезные вещества - калий, фосфор, цинк, магний и другие.

Шестакова отметила, что для некоторых людей кабачок может быть опасен. Так, при проблемах с почками этим овощем лучше не злоупотреблять. Также стоит отказаться от кабачков людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, находящимися в обострении.