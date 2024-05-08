08 мая 2024, 09:26
Диагностировать сердечно-сосудистые заболевания в Карелии станут лучше
В Республиканской больнице им. В.А. Баранова появится современное оборудование
Современное оборудование закупят для Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени В.А. Баранова в Петрозаводске. Оно предназначено для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В центре появится комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса. На нем можно проверять брахиоцефальные сосуды, выполнять транскраниальные исследования и трансторакальную эхокардиографию. Кроме того, в медучреждение поступят два аппарата ИВЛ.
Контракт на поставку техники заключили. Оборудование Карелия получит по профильной федеральной программе. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте