Диагностировать сердечно-сосудистые заболевания в Карелии станут лучше

Современное оборудование закупят для Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени В.А. Баранова в Петрозаводске. Оно предназначено для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В центре появится комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса. На нем можно проверять брахиоцефальные сосуды, выполнять транскраниальные исследования и трансторакальную эхокардиографию. Кроме того, в медучреждение поступят два аппарата ИВЛ.

Контракт на поставку техники заключили. Оборудование Карелия получит по профильной федеральной программе. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте