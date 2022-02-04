04 февраля 2022, 15:58
Дезинфекция железнодорожного вокзала проведена в Петрозаводске
Специальный дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных
Сотрудники МЧС провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала Петрозаводска и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Спасатели работали в специальной защитной одежде и в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Здания вокзала были обработаны снаружи и изнутри. Особое внимание было уделено поручням лестниц.
В МЧС подчеркивают, что распылялся специальный раствор, который безопасен для людей и животных. Фото источника