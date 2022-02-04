04 февраля 2022, 15:58
Общество

Дезинфекция железнодорожного вокзала проведена в Петрозаводске

Специальный дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала Петрозаводска и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Спасатели работали в специальной защитной одежде и в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Здания вокзала были обработаны снаружи и изнутри. Особое внимание было уделено поручням лестниц.

В МЧС подчеркивают, что распылялся специальный раствор, который безопасен для людей и животных. Фото источника

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Петрозаводск
железнодорожный вокзал
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МЧС
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