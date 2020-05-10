Дезинфекция дорог и тротуаров продолжается в Петрозаводске

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков доложил о проводимых подрядчиком мероприятиях главе карельской столице Ирине Мирошник, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В карельской столице ведется регулярная обработка улично-дорожной сети дезинфицирующими средствами в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). ООО «ТехРент» моет тротуары и проезжие части в разных районах карельской столицы. Сегодня подрядчик ведет работы на Кукковке и в центральной части города. Особое внимание уделяется участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения.

Мероприятия по дезинфекции ведутся на постоянной основе, в том числе в праздничные и выходные дни. Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводска.