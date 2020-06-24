Девушку, потерявшую туфлю на параде Победы, отблагодарят

Конфуз с участницей Парада Победы сегодня, 24 июня, произошел в Калининграде. Маршируя, девушка потеряла туфлю, но не потеряла самообладания, сообщают федеральные СМИ.

Этот факт не остался незамеченным руководством парада.

«Хочу отметить девушку которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил»,

- сказал адмирал, командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Решение руководителя уже прокомментировала и пресс-служба флота:

"Девушка не покинула строй, несмотря на то, что у нее слетела одна туфелька во время парада. Она будет поощрена по решению командующего флотом адмирала Александра Носатова за то, что проявила выдержку и не нарушила парадный строй".