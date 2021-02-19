Девочку обварило кипятком в детском саду в Ивановской области

Утром 18 февраля в одной из групп детского сада в селе Воскресенское случилось ЧП.

Двухлетнюю девочку ошпарило кипятком в результате прорыва батареи. Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело в рамках статьи «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следователей, девочка играла на полу, когда прорвало батарею и горячая вода хлынула наружу. Малышка получила ожоги спины, ягодиц и плеч. Ребенка доставили в больницу, девочка в реанимации. (фото borvedomosti.ru)