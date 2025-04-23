Девочке сломали ногу во время массажа в Ленобласти

В Ленинградской области восьмилетняя девочка получила перелом ноги во время сеанса массажа. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент произошел на прошлой неделе в деревне Юкки. Ребенок отправился на массаж в квартиру к 53-летнему специалисту. Тот в итоге так приложил руки, что у школьницы оказалась сломана нога в области бедра.

По факту случившегося 22 апреля полицией было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Массажист был задержан, но позже отпущен домой. Ранее проблем с законом у него не возникало. © «Петрозаводск говорит»