Девочка загорелась во время приготовления ужина на даче

В дачном поселке в Ленинградской области загорелась 14-летняя девочка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пострадавшую привезли в больницу из деревни Лопухинка вечером 22 августа. По предварительной информации, девочка помогала бабушке с приготовлением ужина. Когда она повернулась спиной к газовой плите, у нее загорелась коса. Огонь перекинулся на одежду.

У пострадавшей были зафиксированы ожоги спины и рук. Пациентку поместили в ожоговое отделение. Она находится в состоянии средней тяжести. // Фото: freepik.com / Ripato