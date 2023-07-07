Девочка в Петрозаводске рисовала на припаркованных машинах камнями

Женщина в Петрозаводске заметила маленькую девочку, которая «рисовала» на припаркованных автомобилях при помощи камней. Пост об этом опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Автор сообщения рассказала, что инцидент случился 6 июля около дома на улице Питкярантской. По словам автоледи, она припарковалась рядом с подъездом и увидела девочку 5-7 лет, бегающую вокруг стоящих машин. Хозяйка отошла от автомобиля, но оглянулась.

- И что я увидела? Как та самая девочка, бегает уже у моей машины. Я пошла обратно, чтобы посмотреть, что она там делает. А она стояла рядом с машиной с камнями в руках,

- написала горожанка.

Она попросила девочку не рисовать по покрытию кузова. Но та не послушалась и сделала еще несколько попыток. Женщина переставила машину в другое место. Но через некоторое время увидела на краске глубокие царапины.

- Купите, наконец, ребенку мелки! — обратилась она к родителям девочки, а местных жителей призвала быть настороже. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте