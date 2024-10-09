Девочка умерла после нападения стаи собак в российском регионе

В Якутии 12-летняя девочка умерла после нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

По данным источника, нападение произошло в понедельник в поселке Чульман. Отец и случайный прохожий отбили школьницу от животных. Ребенка доставили в больницу и поместили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. В соцсетях местные жители начали призывать травить собак, но полиция предупредила, что такие действия несут опасность для людей. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan