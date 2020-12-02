Девочка пропала в Олонецком районе Карелии

Отделом МВД России по Олонецкому району разыскивается без вести пропавшая Гагарина Валерия Денисовна 2006 года рождения.

1 декабря 2020 года около 14:40 она ушла из школы в сторону дома в поселке Ильинский. До настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре.

Была одета: розовая куртка, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её после 14 часов 1 декабря, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7-953-526-06-06, +7-999-094-53-41, +7(81436)4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).

Фото с сайта 10.мвд.рф