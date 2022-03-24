Девочка-подросток исчезла в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске пропавшей Софии Карелиной 2006 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, девочка пропала 23 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 15 лет, рост около 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные темные, глаза карие. Была одета в темно-зеленую толстовку, черные джинсы, обута в светлые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится ребенок, просят звонить по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Фото источника