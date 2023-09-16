16 сентября 2023, 12:55
Девочка лишилась пальцев после падения на эскалаторе в торговом центре
В подмосковном Реутове выясняются обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка
В Московской области четырехлетняя девочка потеряла несколько пальцев после падения на эскалаторе. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным источника, инцидент произошел в городе Реутов. Маленький ребенок убежал от родителей и запрыгнул на эскалатор, который двигался в обратном направлении. Девочка потеряла равновесие и упала. Ее пальцы застряли между ступенями эскалатора, который продолжал движение.
Родители вытащили ребенка и вызвали скорую. В больнице врачам пришлось ампутировать дошкольнице три пальца на левой руке - они сильно пострадали, спасти их не удалось.
Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото: unsplash.com / Omar Prestwich