Девочка лишилась пальцев после падения на эскалаторе в торговом центре

В Московской области четырехлетняя девочка потеряла несколько пальцев после падения на эскалаторе. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника, инцидент произошел в городе Реутов. Маленький ребенок убежал от родителей и запрыгнул на эскалатор, который двигался в обратном направлении. Девочка потеряла равновесие и упала. Ее пальцы застряли между ступенями эскалатора, который продолжал движение.

Родители вытащили ребенка и вызвали скорую. В больнице врачам пришлось ампутировать дошкольнице три пальца на левой руке - они сильно пострадали, спасти их не удалось.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото: unsplash.com / Omar Prestwich