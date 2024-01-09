Девичьи наряды и изящные «дыры» войдут в моду в этом году

Одним из модных трендов наступившего года станут металлизированные поверхности в одежде. Главные тренды 2024 года назвала в беседе с «Газетой.Ru» стилист и историк моды Яна Демченко.

Это могут быть юбки, напоминающие кольчугу, средневекового вида корсет, золотистые платья. Также это могут быть крупные пайетки, сетка-чешуя, люрекс, напоминающие смятую фольгу ткани, металлизированные джинсы.

В этом году актуальным станет все «девочковое». В моде будут банты, оборки, воланы, тафта, все нежное и милое.

Также в тренде будет преппи стиль. Модными будут вещи, напоминающие эстетику закрытых элитных учебных заведений. В частности, жакеты в мелкую клетку, рубашки в тонкую полоску, костюмные шорты и классическая обувь, топы и платья с воротником поло.

Актуальными станут предметы со структурными силуэтами – деформированная талия, скругленный подол, много объема и драпировки. В тренде будет одежда с необычными разрезами и вырезами, изящными «дырами». // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin