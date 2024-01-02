Россиянкам назвали модные сочетания с джинсами

Стилист Анастасия Хохлова подсказала, с какими вещами можно сочетать джинсы, чтобы выглядеть модно в 2024 году. Минималистичные модели можно носить с кружевной блузкой для женссвенного образа или свободным свитшотом. В качестве обуви подойдут высокие кеды с цветными шнурками.

Широкие джинсы можно сочетать с укороченным верхом, пиджаком актуального кроя и элегантными каблуками, сообщает Woman's Day. Такой лук подойдет для офиса. Широкие джинсы можно сочетать с объемной толстовкой и массивными кроссовками – такой облик подойдет для улицы.

В моду вернулись джинсы-клеш. Носить их можно с короткой футболкой и удлиненным кардиганом. Подчеркнуть ретростиль поможет правильно подобранная обувь – лоферы, туфли на каблуке или платформе, полуботинки светлых цветов.

Джинсы с заниженной талией будут выигрышно смотреться с кроп-топами и боди, декорированными вырезами и кружевами. Для более сдержанного образа можно надеть оверсайз-футболку с интересным рисунком, свитер с высоким горлом и грубые ботинки на шнурках.

Популярные джинсы карго можно носить с укороченными толстовками и яркими кроссовками. Для более дерзкого и яркого образа карго можно сочетать с кожанкой и топом.

Джинсы в стиле пэчворк можно носить с лаконичным верхом нейтрального цвета или в тон джинсовых вставок и с белой рубашкой. Стоит присмотреться к однотонной лаконичной обуви. Стилист считает, что в таком образе экспериментировать с цветовой гаммой не стоит, но нужно сочетать разные фактуры: с кожей, сеткой, бархатом, атласом или хлопком. Можно присмотреться к сочетанию таких джинсов с однотонным темным бомбером с нашивками. // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin