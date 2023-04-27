Детский сад в Петрозаводске сегодня останется без воды

Сегодня в Петрозаводске ожидаются отключения воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, с 9 до 17 часов ресурса не будет в здании детского сада №89. Также вода будет отключена в доме №13а по улице Сегежской и №5а по улице Репникова.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. // Фото: freepik.com