27 апреля 2023, 07:31
Общество

Детский сад в Петрозаводске сегодня останется без воды

Работы на сетях в карельской столице доставят неудобства жителям города

Сегодня в Петрозаводске ожидаются отключения воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, с 9 до 17 часов ресурса не будет в здании детского сада №89. Также вода будет отключена в доме №13а по улице Сегежской и №5а по улице Репникова.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. // Фото: freepik.com

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