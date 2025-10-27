Детский сад в Карелии «утонул» в нечистотах

Нечистоты затопили подвал детского садика в Олонце. Коммунальное ЧП, как пишут в сообществе «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры», случилось в садике «Радуга» на Красноармейской улице. Вонючей воды по колено, трубы поломаны – все это запечатлели на видео из затопленного подвала дошкольного учреждения.

По словам автора видео, канализация поломана, трубы разрушены, а запахом нечистот дышат дети.

Олонецкие чиновники сообщили, что 24 октября в подвале провели текущий ремонт канализации. 27 октября планируют провести «измерения для составления дефектных ведомости в целях составления сметы для капитального ремонта инженерных сетей».