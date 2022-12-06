Дети в Карелии соревновались в игре на народных инструментах

Желание выступить на нем высказали начинающие музыканты из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Суоярви, а также из поселков Пряжа, Надвоицы, Чална, Эссойла.

«Спасибо вашей школе за прием! Вы большие молодцы, все отлично организовано и сделано!» — поделилась впечатлениями Айно Комендарова, преподаватель Национальной школы искусств им. В.Л. Калаберды поселка Чална.

С каждым годом число участников музыкального соревнования растет. За несколько лет конкурс вышел за пределы стен школы искусств и вырос до республиканских масштабов. В этом году организаторам конкурса поступило более 50 заявок.

Жюри конкурса, которое возглавляла Наталья Клименко, заслуженная артистка республики Карелии, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, отметило, что выступления воспитанников музыкальных школ республики отличались богатством и разнообразием музыкального языка, они смогли раскрыть возможности своих замечательных инструментов.

Члены жюри отнеслись к выступлениям юных талантов очень внимательно и доброжелательно, отметив интересные достижения конкурсантов. Так, одна из участниц, Полина Мелкуева, исполнила программу сразу на двух инструментах – домре и кантеле — и получила дипломы лауреата I и II степени.

Добавим, что Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева недавно получила титул «Лучшая детская школа искусств России 2022». // фото: Татьяна Понятова