Дети пострадали в аварии в Карелии

Авария с пострадавшими произошла в Питкярантском районе. Об этом только что сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Два легковых автомобиля столкнулись в поселке Рауталахти.

«Помощь понадобилась трем детям, жителям поселка Ляскеля и Санкт-Петербурга»,

- сообщил министр. Родители детей от госпитализации отказались, добавил Охлопков.

Ранее в Сортавальском районе при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека, один из них ребенок. В ДТП пострадали жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга.