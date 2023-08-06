06 августа 2023, 16:37
Дети пострадали в аварии в Карелии
Два легковых автомобиля столкнулись в поселке Рауталахти, среди пострадавших есть петербуржцы
Авария с пострадавшими произошла в Питкярантском районе. Об этом только что сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Два легковых автомобиля столкнулись в поселке Рауталахти.
«Помощь понадобилась трем детям, жителям поселка Ляскеля и Санкт-Петербурга»,
- сообщил министр. Родители детей от госпитализации отказались, добавил Охлопков.
Ранее в Сортавальском районе при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека, один из них ребенок. В ДТП пострадали жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга.