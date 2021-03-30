Дети помогли восстановить заброшенный парк в Петрозаводске

Меньше месяца остается до старта рейтингового голосования за объекты, которые будут благоустроены в первую очередь по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Мы продолжаем рассказывать о том, что уже удалось сделать, благодаря проекту в прошлые годы, и о наших земляках, которые помогли сделать Петрозаводск красивее.

С 2017 года в карельской столице в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») было благоустроено более 20 общественных территорий. Одна из них – парк 50-летия Пионерской организации. Он был создан архитектором Юрием Юхановичем Карма в 1972 году и стал одним из ярких архитектурных объектов города. Но, к сожалению, к концу прошлого века парк оказался заброшенным.

Возрождение знакового места началось благодаря активности горожан в 2016 году. Сначала в порядок привели зелёный массив, удалили аварийные деревья, проложили дорожки, построили новые мемориальные объекты.

В 2017 году городскому бюджету была выделена целевая субсидия на ремонт парадной лестницы в парке. И, благодаря благоустройству парка в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на территории удалось оборудовать новую детскую площадку, отремонтировать пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы.

Рассказывает начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», член муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Дийков:

В 2018 году юнармейцы Карелии являлись кураторами работ по благоустройству парка 50-летия Пионерской Организации совместно со своими шефами из военного комиссариата республики, ветеранской организации «Патриот», регионального отделения «Юнармии», Петрозаводского территориального гарнизона, молодёжного центра «Смена», КРООВ «Ветеранов Вооружённых сил РФ» и Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

Работы в парке были продолжены в 2019 и 2020 годах. В зоне отдыха в рамках других проектов и инициатив отремонтировали дорожки, пешеходные мостики, выполнили озеленение.

Надеюсь, что столь значимый для города парк будет жить и преображаться. Считаю, очень важным, что к работам по благоустройству привлечены подростки. Ребята учатся ценить городскую среду и бережно относиться к её элементам

- говорит Михаил Дийков.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году.

Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Добавим, что голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Сделать свой выбор смогут все жители в возрасте от 14 лет.

Объекты - победители будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.