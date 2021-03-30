Гулявшую по Петрозаводску рысь отловили

Рысь, гулявшая по Петрозаводску и попавшая в объектив камеры очевидца в районе улицы Зайцева, отловлена специалистами Минприроды Карелии. Он этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на начальника отдела госмониторинга и использования охотничьих ресурсов министерства Владимира Тихонова.

Как рассказал специалист, после получения сообщений о диком звере в городе на место была отправлена группа экспертов. Они посмотрели на поведение хищника, после чего отловили его. Ветнадзор последит за состоянием животного, после чего рысь выпустят на волю. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно.

Владимир Тихонов предположил, что рысь могла прийти в карельскую столицу в поисках пищи. В городе она может охотиться на крыс и чаек, отметил эксперт.

Чиновник также рассказал, что несколько месяцев назад в министерство уже поступал сигнал о рыси в этом же районе. Сейчас, однако, сложно говорить о том, одна и та же это особь или нет.