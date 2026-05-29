Дети массово отравились арбузом в российском регионе

В Чувашии шестеро несовершеннолетних попали в больницу после употребления арбуза

В Чувашии шестеро детей поели арбуз и были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

По информации ведомства, несовершеннолетние обратились за медицинской помощью вечером 28 мая. Все они имели признаки пищевого отравления. Выяснилось, что дети гостили в одном из населенных пунктов и все ели арбуз. Отмечается, что состояние пациентов находится под контролем.

Медики напомнили, что употребление арбузов до наступления сезона их естественного созревания крайне опасно для здоровья, особенно это касается детей. Ранние плоды могут содержать большое количество химических стимуляторов роста, что может стать причиной тяжелых отравлений.

