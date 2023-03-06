Дети летом снова смогут ездить в поездах со скидкой 50%

Проезд детей 10 – 17 лет в поездах этим летом обойдется на 50 процентов дешевле. Скидку предоставят в период с 1 июня по 31 августа, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Специальный тариф компания применяет уже восьмой год. В прошлом году летней скидкой в каникулы воспользовались больше 3,1 миллиона детей.

В этом сезоне купить билеты по специальному тарифу можно будет с 4 марта. Возраст ребенка определяется на день начала поездки и не касается путешествий на скоростных и высокоскоростных поездах. // фото: Aleksei Savin/www.istockphoto.com