Дети и взрослые погибли в страшной аварии на российской трассе

В Забайкальском крае четыре человека погибли в страшном ДТП. Инцидент унес жизни детей и взрослых, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным источника, трагедия случилась около часа ночи на федеральной трассе Чита-Забайкальск. 28-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Хонда».

В результате аварии погибли три пассажира «Хонды» (в том числе двое детей) и пассажир «Мицубиси». Еще шесть человек пострадали, среди них также есть дети. Известно, что несовершеннолетние перевозились в автомобиле «Хонда» без удерживающих устройств.

Предполагаемый виновник аварии не пострадал. Оба водителя были трезвыми.

На месте работают специалисты МВД и ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото МВД по Забайкальскому краю