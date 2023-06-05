Детей участников СВО собираются отправить бесплатно на море

Детям участников специальной военной операции собираются выделять бесплатные путевки в центры отдыха и оздоровления на Черном море в августе и сентябре. Об этом сегодня на планерске рассказала председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

За информацией о льготных путевках она предложила обращаться в молодежный центр «Смена» по телефону 8 (953) 543-40-00.

По словам Кармазиной, сейчас идет сбор информации, путевки будут предоставлять исходя из потребности. // фото unsplash.com