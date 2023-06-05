Десятки гаражей снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение отправить под снос очередную группу гаражей. Сообщение об этом появилось на сайте администрации.

Так, демонтажу подлежат 26 объектов, самовольно установленных в районе домов №54 и 56 по улице Кутузова. Владельцы построек проинформированы о необходимости их сноса.

Самостоятельно освободить занятые земельные участки горожане должны до 20 июня. // Фото мэрии Петрозаводска