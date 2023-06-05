05 июня 2023, 13:37
Десятки гаражей снесут в Петрозаводске
Мэрия столицы Карелии отправила под снос 26 объектов на улице Кутузова
Мэрия Петрозаводска приняла решение отправить под снос очередную группу гаражей. Сообщение об этом появилось на сайте администрации.
Так, демонтажу подлежат 26 объектов, самовольно установленных в районе домов №54 и 56 по улице Кутузова. Владельцы построек проинформированы о необходимости их сноса.
Самостоятельно освободить занятые земельные участки горожане должны до 20 июня. // Фото мэрии Петрозаводска