Детей будут судить за угон автомобиля в Петрозаводске

В Петрозаводске предстанут перед судом трое молодых людей. Их обвиняют в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в октябре 2022 года двое несовершеннолетних и 18-летний мужчина заметили на улице в карельской столице автомобиль ГАЗ и решили его угнать, чтобы уехать в Питкяранту. Один из парней залез в машину, двое других следили за обстановкой. Запустить двигатель автомобиля молодые люди так и не смогли, поэтому решили оттолкать его. Их хватило на 300 метров, после чего машину бросили.

В ходе расследования выяснилось, что молодые люди состоят на профилактическом учете в Питкяранте. Свою вину они признали. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com