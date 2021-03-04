Десятки автобусных рейсов по республике отменены на ближайшие дни

В связи с тем, что 8 марта будет отмечаться Международный женский день, и понедельник объявлен выходным, Петрозаводский автовокзал внес серьезные изменения в расписание пригородных и междугородных рейсов, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

В связи с празднованием "Международного женского дня" в период с 5 по 9 марта вносятся изменения в расписании автовокзала г. Петрозаводска,

– говорится в сообщении.

На сайте «Карелавтотранс» предупреждает, что в расписаниях возможны оперативные изменения.

Телефоны справочной службы автовокзала: 8 902 776 1044 или 76-10-44.

Задать вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение пассажирам предлагается на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru