04 марта 2021, 21:07
Десятки автобусных рейсов по республике отменены на ближайшие дни
Петрозаводский автовокзал опубликовал изменения в расписании
В связи с тем, что 8 марта будет отмечаться Международный женский день, и понедельник объявлен выходным, Петрозаводский автовокзал внес серьезные изменения в расписание пригородных и междугородных рейсов, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».
В связи с празднованием "Международного женского дня" в период с 5 по 9 марта вносятся изменения в расписании автовокзала г. Петрозаводска,
– говорится в сообщении.
На сайте «Карелавтотранс» предупреждает, что в расписаниях возможны оперативные изменения.
Телефоны справочной службы автовокзала: 8 902 776 1044 или 76-10-44.
Задать вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение пассажирам предлагается на официальном сайте автовокзала.
Фото с сайта avokzal.karelia.ru