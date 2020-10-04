Деревянные Кижи представят в каменной Испании

В рамках культурного сотрудничества музея-заповедника «Кижи» с проектом Фонд «Русский Дом в Барселоне» идет подготовка к международному мероприятию, где музей представит знаменитые объекты деревянного зодчества острова Кижи перед специалистами в области культуры и архитектуры. Об этом сообщает сайт музея-заповедника.

Испанских архитекторов интересуют не только всемирно известные культовые памятники Кижского погоста, но и жилые дома, хозяйственные постройки, а так же природно-ландшафтный комплекс в целом.

«Русский Дом в Барселоне» — это креативный, концептуальный проект, цель которого — развитие культурных, образовательных, экономических, торговых отношений между Россией и Испанией, в том числе, расширение сотрудничества между региональными учебными заведениями, научными центрами и музеями двух стран.

Мероприятие, если не помешает пандемия коронавируса, состоится 30 октября.